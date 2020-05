Cidades MP recorre ao STF para suspender liminar que permite a reabertura de academias em Goiás No pedido, o procurador-geral de Justiça, Aylton Vechi, alega falta embasamento científico que fundamente a abertura dos estabelecimentos

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) entrou nesta segunda-feira (25) com pedido junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para suspender a liminar que permitiu a reabertura das academias durante o período da pandemia em Goiás. No pedido, o procurador-geral de Justiça, Aylton Vechi, alega falta de embasamento científico que fundamente a abertura dos estabelecimentos. Nesta se...