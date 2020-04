Depois da publicação do decreto que deixou mais claras as regras de restrição de acesso de pessoas que não sejam moradores de Pirenópolis, o Ministério Público decidiu intervir. Em recomendação com data de 16 de abril, três dias depois do documento elaborado pelo executivo municipal, o promotor Bernardo Boclin Borges recomenda que o prefeito João Batista Cabral recue das novas imposições, como por exemplo, impedir o acesso de pessoas que não morem na cidade.

O promotor cita no documento que municípios não “detêm competência constitucional para decretar restrições genéricas ou imprecisas de ingresso e circulação em seu território, tampouco para o fechamento de seus limites”. O promotor diz, ainda, que este fechamento das entradas da cidade não alcançam a finalidade de resguardar a saúde pública, uma vez que não está embasada em evidências científicas ou análises sobre como conter a circulação do vírus.

Para o promotor, essas medidas ferem direitos constitucionais, como o de ir e vir, e pode acarretar prejuízos irreparáveis à saúde pública, como por exemplo poderia evitar que pessoas que residem fora de Pirenópolis pretendam prestar ou auxiliar em serviços da cidade. Depois desses argumentos, o promotor recomenda que o prefeito se abstenha de editar qualquer decreto com a finalidade de restringir os direitos dos cidadãos, especialmente o de locomoção.

O promotor diz no texto que o prefeito deve, no entanto, adotar medidas para executar e fiscalizar, em conjunto com a Vigilância Sanitária Municipal as medidas que forem necessárias para a redução de fluxo de pessoas, assim como de veículos nas áreas limítrofes do município. O promotor também recomenda que os veículos possam ser abordados, mas sem proibição de seu livre trânsito e os ocupantes devem ser orientados a evitar a circulação na cidade, por conta da pandemia do novo vírus.

A recomendação do promotor é que os fiscais anotem os dados e contatos pessoais de quem chegar na cidade para, em caso de necessidade, facilitar o rastreamento. Ele diz que a Prefeitura deve, ainda, intensificar a fiscalização de possíveis transportes clandestinos saídos de grandes centros urbanos. Além disso, diz que o município precisa reforçar a fiscalização nas áreas de visitação e áreas de camping para que não recebam hóspedes, além de coibir aglomerações de pessoas.

O promotor diz que a suspensão das providências do decreto publicado na segunda-feira (13) deve ser imediata e pede que o gestor municipal encaminhe documento confirmando o atendimento às recomendações. A reportagem tenta falar com o prefeito desde o início da tarde, mas ainda não conseguiu contato. Desde o início de abril, as regras de entrada na cidade estão mais severas, entre as novidades a exigência de documentos pessoais e comprovante de endereço para entrar na cidade.