Prefeitura e Secretaria de Saúde de Pires do Rio receberam recomendação do Ministério Público de Goiás (MP-GO) para exigir o isolamento social dos familiares do idoso de 96 anos que morreu por conta da Covid-19 na última terça-feira (7). A promotoria da cidade aponta que os parentes da vítima continuam circulando pelo município.

O MP recomenda que a família seja notificada e cumpra isolamento por 14 dias, além disso, a recomendação atinge as equipes de saúde, que devem monitorar o quadro clínico dos parentes e os encaminhar para uma rede especializada, se for necessário.

Segundo informações da prefeitura da cidade, o paciente não procurou atendimento da rede municipal de saúde quando apresentou sintomas, que foram intensificados por comorbidades já existentes. O idoso buscou ajuda no núcleo de vigilância epidemiológica da Regional de Saúde de Catalão, onde a Covid-19 foi confirmada.