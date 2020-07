Cidades MP recomenda à Câmara que suspenda a tramitação do Plano Diretor Documento chegou ao presidente da Casa, Romário Policarpo (Patriota), na manhã desta quinta-feira (9). Ele ainda vai analisar o caso

A Câmara de Goiânia recebeu na manhã desta quinta-feira (9/7) a recomendação do Ministério Público de Goiás (MP-GO) para que seja suspensa a tramitação da atualização do Plano Diretor da capital enquanto ocorrer o estado de emergência e de calamidade sanitária em razão da pandemia do novo coronavírua (Covid-19). O documento é assinado pelos titulares das quatro promotorias d...