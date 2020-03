Cidades MP pode acionar por charlatanismo igreja que prometeu “imunização” contra o coronavírus A controvérsia começou quando a Igreja Catedral Global do Espírito Santo prometeu proteger os fiéis do vírus com o uso de um “óleo consagrado”

Uma igreja do Rio Grande do Sul corre o risco de ser acionada na Justiça por prometer aos seus fiéis a imunização contra o coronavírus por meio de um “óleo consagrado”. Para o Ministério Público daquele Estado, o anúncio pode ser classificado como “charlatanismo ou curandeirismo”. As informações são da BBC Brasil. A controvérsia começou quando a Igreja Catedral Global...