Cidades MP pede vacinação apenas aos profissionais da Segurança Pública de Goiás que têm contato com público Resolução do Estado, questionada na Justiça, prevê direcionamento de 5% das vacinas contra a Covid-19 das próximas remessas para todos os trabalhadores da ativa das Forças de Segurança Pública e Salvamento do Estado

Ação civil pública movida com pedido de urgência neste sábado (27) pelos promotores de Justiça Heliana Godói de Sousa Abrão, Marcus Antônio Ferreira Alves e Marlene Nunes Freitas Bueno questiona a resolução publicada esta semana no Diário Oficial do Estado, que prevê a vacinação de todos os profissionais das Forças de Segurança Pública e Salvamento de Goiás. A Polícia M...