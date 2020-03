Cidades MP pede investigação de juízes que declararam suspeição no caso do médico Ricardo Paes Sandre Ele é acusado de praticar assédio moral, sexual e abuso de poder em razão do gênero contra 10 mulheres e outros nove casos de abuso de poder

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) pediu, na sexta-feira (6), que o Conselho Superior da Magistratura de Goiás, do Tribunal de justiça de Goiás (TJ-GO), investigue o motivo de juízes terem declarado suspeição, imparcialidade ou subjetividade na condução das ações contra o médico Ricardo Paes Sandre. Segundo o MP, o profissional, que é genro do ex-presidente do TJ-...