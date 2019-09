Cidades MP pede ao Judiciário suspensão das outorgas do Meia Ponte para garantir abastecimento à população Para instituição, risco de falta de água é real e iminente. Entre as solicitações, está a aplicação de multas em caso de descumprimento da decisão

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) ajuizou, nesta segunda-feira (2), uma ação civil pública contra o Estado de Goiás, solicitando a suspensão, em caráter liminar, das outorgas de uso de recursos hídricos da Bacia do Rio Meia Ponte. O requerimento solicita que a medida seja tomada até que a vazão do Rio retorne ao nível de alerta menor ou igual a 6 mil litros p...