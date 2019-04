Vida Urbana MP pede à Justiça esvaziamento de barragens de rejeitos em Catalão e que população seja removida Duas empresas que trabalham com a mineração de fosfato para a fabricação de fertilizantes foram acionadas pelo órgão

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) pediu à Justiça em caráter de urgência para que as barragens de Catalão, no Sudeste de Goiás, sejam desativadas e esvaziadas, e que os moradores próximos sejam removidos até a conclusão da obra de descomissionamento. As duas estruturas, mantidas pelas empresas Mosaic e Coperbrás, contêm rejeitos acumulados da extração de rocha fosfatada p...