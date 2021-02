Cidades MP investigará cumprimento regras para enfrentamento à pandemia nos municípios Procurador-geral afirma que nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde tem força de lei

Os promotores e procuradores de Goiás devem receber ainda hoje (18) uma lista do Ministério Público (MPGO) com o estado em epidemiológico dos municípios em que atuam. A intenção é dar condições para que eles possam cobrar dos prefeitos o cumprimento das recomendações da nota técnica da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) para a prevenção da disseminação do...