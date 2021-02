Cidades MP investiga vacinação em personal trainers, veterinários e políticos em Orizona Lista divulgada pela prefeitura incluiu nomes de funcionários públicos e agentes políticos, incluindo o do secretário de saúde do município, antes da imunização de idosos

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) instaurou inquérito civil público para apurar improbidade administrativa na execução do Plano Nacional de Vacinação (PNV) contra a Covid-19 em Orizona. Em lista divulgada pela prefeitura constam nomes de funcionários públicos, agentes políticos, incluindo o secretário de saúde do município, médicos veterinários e personal t...