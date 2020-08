Cidades MP investiga polícia em caso de extorsão a padre Robson Interceptações e depoimentos de acusados em inquérito levantam suspeita de pagamento de propina e uso ilegal de sistema da polícia

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) apura o uso indevido do sistema de informações da Polícia Civil e o pagamento de propinas para policiais civis ligados à investigação do grupo que extorquia o padre Robson de Oliveira ameaçando divulgar informações comprometedoras. Condenados pela extorsão falam em depoimentos de supostos repasses do padre para os policiais e o p...