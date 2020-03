O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) publicou, nesta terça-feira (13), um ato que define medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (Covid-19). Pelo documento, assinado pelo procurador-geral de Justiça Aylton Flávio Vechi, estão suspensos os eventos públicos com grande aglomeração de pessoas, cursos de treinamento, aprimoramento, aperfeiçoamento profissional e cursos de pós-graduação previstos para ocorrer nas dependências do órgão. Além disso, biblioteca, auditórios e outros locais de uso coletivo terão acesso restrito temporariamente a integrantes do órgão.

Também foram anuladas ou suspensas temporariamente todas as diárias, autorizações de viagem, ressarcimentos e demais autorizações de deslocamento para outros Estados e para o Distrito Federal, a não ser em casos em que haja necessidade justificada pelo integrante e com deferimento.

A publicação também abrange prestadores de serviço. “Os gestores de contratos de prestação de serviço deverão notificar as empresas contratadas quanto à responsabilidade destas em adotar todos os meios necessários para conscientizar seus funcionários quanto aos riscos do COVID-19 e quanto à necessidade de reportarem a ocorrência de sintomas de febre ou sintomas respiratórios, estando as empresas passíveis de responsabilização contratual em caso de omissão que resulte em prejuízo à Administração Pública”, diz o texto.

O MP-GO definiu também que todos os integrantes do órgão que, nos últimos 14 dias, tenham retornado de viagem de áreas com circulação sustentada do vírus ou vivam com pessoas que estiveram nessa situação entrem em contato com a Superintendência de Gestão em Recursos Humanos. O mesmo deverá ser feito caso a pessoa apresente sintomas como dor no corpo, febre, coriza, tosse e/ou dificuldade respiratória ou tenha tido contato com indivíduos diagnosticados ou em isolamento em razão da doença nos últimos 14 dias. Diante do comunicado, será analisado o risco de tais pessoas retornarem ao trabalho e da realização de trabalho à distância.

O ato também obriga que portadores de doenças crônicas que compõem risco de mortalidade por Covid-19, com condição devidamente comprovada por atestado médico, realizem trabalho à distância. O mesmo será válido para pessoas maiores de 60 anos, mas de forma facultativa.