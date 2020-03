Cidades MP-GO recomenda retorno de 100% da frota de ônibus na Grande Goiânia A decisão acata o pedido da Defensoria pública, que pede ainda à CMTC pela higienização em todos os veículos ao início e final de cada viagem

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) recomendou nesta quinta-feira (19) que seja reestabelecido a frota de ônibus e a quantidade de viagens aos parâmetros fixados antes da declaração da Pandemia do novo coronavírus (Covid-19). No ofício, consta ainda que o retorno do transporte coletivo ocorra especialmente nos horários de pico, – das 6h às 9h e das 17h às 2...