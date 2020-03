Atualizada às 21h38

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) recomendou nesta quinta-feira (19) que seja restabelecida, em 100%, a circulação da frota de ônibus em Goiânia e região metropolitana. No ofício, consta ainda que a medida seja aplicada especialmente nos horários de pico, – das 6h às 9h e das 17h às 20h – a fim de evitar a superlotação ou que passageiros viajem em pé. Desde a última quarta-feira (18), a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) estabeleceu a diminuição em 20% da oferta do serviço.

Na recomendação, feita pela promotora de Justiça, Leila Maria de Oliveira, também é indicado para a CMTC que esta faça com que haja a higienização em todos os veículos no início e no final de cada viagem. Os ônibus também deve circular com os vidros abertos. O cumprimento da orientação deverá ser informado e comprovado por documentos à Promotoria de Justiça, dentro de cinco dias, contando a partir do recebimento do ofício.

Na última quarta-feira (18), a Defensoria Pública do Estado de Goiás havia feito uma recomendação para a CMTC com o objetivo de que a quantidade de veículos nas ruas não fosse diminuída. Apesar da semelhança das requisições, o MP-GO afirma não haver relação entre ambas.

Em nota, a CMTC informou que recebeu a notificação da Defensoria Pública e a recomendação do MP-GO. A companhia disse ainda que atenderá o prazo de 72 horas para responder as questões levantadas pelo MP-GO e também às determinações que constam no documento.

Na quarta-feira (18) teve início a operação reduzida em 20% pela CMTC na região metropolitana de Goiânia. O argumento utilizado pela companhia foi a diminuição na demanda do transporte coletivo, que teria sido ocasionada pelas medidas que restringem a circulação de pessoas por parte do governo estadual com o objetivo de conter a proliferação do novo coronavírus (Covid-19). Um exemplo é a suspensão das aulas. No entanto, nos horários de pico, as linhas estavam lotadas em terminais visitados pela reportagem do POPULAR na quarta-feira.

Veja a nota da CMTC na íntegra:

A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos- CMTC- informa que recebeu a notificação e que atenderá o prazo de 72 horas para responder as questões levantadas pela justiça e também as determinações que constam no documento. A CMTC adianta que tem acompanhado o trabalho de limpeza com desinfecção da frota de ônibus que opera em Goiânia e mais 18 municípios integrados, procedimento feito nas garagens e de forma reforçada, e também nos terminais quando o ônibus aguarda por uma nova viagem. Nos terminais, as concessionárias também disponibilizaram sabão e papel toalha nos sanitários para que o usuário possa fazer a higienização das mãos.

A CMTC esclarece que desde a semana passada está avaliando o sistema e as validações nele feitas para colocar nova operação do transporte em funcionamento e que atende determinações do governo estadual e do município de Goiânia para reduzir fluxo de pessoas no transporte público, e em locais de maior aglomeração. Um Comitê Técnico foi criado para estabelecer as ações e reúne a CMTC, o consórcio Redemob e as empresas concessionárias.

A nova operação prevê carros reservas para operar em horário de pico e atender a demanda sem deixar plataformas com aglomeração de passageiros. Desde ontem, a CMTC percebeu que mais de 90% das viagens realizadas não tiveram a capacidade total de pessoas sentadas registrada, somente horários de pico e em linhas mais pesadas a CMTC fez ajustes para que não houvesse carregamento acima do que é considerado seguro, e as empresas fizeram adequações para que a equipe de motorista atenda o planejamento. Diante do quadro de quarentena e dos grupos de risco, as concessionárias deram férias aos funcionários com mais de 60 anos e com doença crônica. Situação de logística das empresas e que já foi solucionada.

Ainda sobre a operação, a CMTC verificou problemas nos terminais Araguaia, Bandeiras, Praça A, Praça da Bíblia e do Cruzeiro e que foram sanados. Recebemos também denúncias que não procedem, com erros de operação em linhas que não operam em terminais citados pelo reclamante. A CMTC solicita que neste momento de ordenamento da operação, com ajustes para atender a demanda que ainda circula pela cidade, via transporte público, a informação distorcida não seja disseminada.

A CMTC solicita ainda que o cidadão que não precisar usar o transporte público permaneça em casa como colaboração a não propagação do coronavírus. A suspensão de todas as gratuidades contribuirá para a retirada de passageiros do sistema. A CMTC tem informações de que o benefício ainda é usado por essa parcela da população. Fazendo uma comparação entre demandas registradas no dia 10 de março (terça-feira) e dia 17 (terça-feira) houve redução de APENAS 41,72% de gratuidades.

A CMTC entende ainda que a transmissão desse vírus permanece controlada, haja vista que os casos relatados, até o momento, são importados, e que a garantia da não propagação desse vírus é exatamente a não oferta do transporte público coletivo como feito nos países mais afetados pelo coronavírus como a China e a Coréia do Sul, que evitaram danos maiores aos usuários suspendendo o serviço de transporte Coletivo.