MP-GO realiza seminário para discutir temas como suicídio infantojuvenil e saúde mental, em Goiânia

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) realizará, na próxima quarta-feira (25), o seminário Setembro Amarelo: suicídio infantojuvenil e o desalento existencial na contemporaneidade. O evento ocorrerá das 8h às 17h, no auditório da sede da instituição, localizado no Jardim Goiás, em Goiânia. O seminário será transmitido pela internet, no canal da Escola Superior do MP-GO (...