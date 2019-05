Cidades MP-GO pede bloqueio de R$ 17,8 milhões de investigados por fraude em licitação da Saneago Empresa teria aberto certame em 2014 com uma série de irregularidades, entre elas a ausência de projeto básico ou de especificações para os serviços de melhoria que seriam executados em estações de tratamento de esgotos

Dois ex-presidentes e quatro servidores da Saneago se tornaram alvos de ação do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), que pede o bloqueio de seus bens no valor total de R$ 17.852.463,54. Eles são investigados por supostas fraudes em uma licitação que teria beneficiado a TFP Engenharia, que também é alvo do pedido do MP. O montante que o órgão ministerial pleiteia b...