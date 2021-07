Cidades MP-GO investigará policiais militares por crime de tortura Ministério Público ouviu o advogado agredido nesta segunda-feira (26). Testemunhas e militares também vão prestar esclarecimentos ao órgão

Os policiais militares que agrediram o advogado Orcelio Ferreira Silverio Junior, de 32 anos, na tarde da última quarta-feira (21), no Camelódromo da Praça da Bíblia, no Setor Leste Universitário, em Goiânia, serão investigados pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), inicialmente, pelo crime de tortura, que tem pena de reclusão, de dois a oito anos. Orce...