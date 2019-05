Cidades MP-GO faz nona denúncia contra João de Deus Deficiente visual está entre vítimas

A força-tarefa do Ministério Público do Estado de Goiás (MP/GO) ofereceu à Justiça a nona denúncia contra o médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, sendo que se trata da sétima relacionada especificamente a crimes sexuais. Desta vez, ele foi denunciado pela prática de estupro de vulnerável contra seis mulheres de diferentes estados do Brasil, que relataram terem s...