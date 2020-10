Cidades MP-GO entra na Justiça para Câmara de Goiânia convocar aprovados em concurso em 72 horas Legislativo anunciou cronograma de nomeação de 80 aprovados para depois das eleições até final de janeiro, mas promotora diz que medida é "engodo" para arrastar acordo feito há quatro anos.

A promotora Villis Marra, da promotoria de Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), entrou com um pedido na Justiça para que a Câmara de Goiânia faça em até 72 horas a nomeação de todos os 75 candidatos aprovados dentro do número de vagas do concurso público previsto no edital 01/2018. A medida, segundo a promotora, segue entendimento a...