Cidades MP-GO cumpre mandados de busca e apreensão em órgãos da Prefeitura de Caldas Novas De acordo com o instituição, a ação foi realizada para garantir a continuidade de investigação sobre possíveis fraudes em licitações públicas

Atualizado às 11h42 Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) em órgãos municipais de Caldas Novas, na manhã desta sexta-feira (27). De acordo com a instituição, os alvos foram a prefeitura, a sede do Poupa-Tempo e a Secretaria Municipal de Turismo. Houve o cumprimento de outros dois mandados na cidade do Sudeste do...