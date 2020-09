Cidades MP-GO apura patrimônio de dono de rede de postos Promotores investigam negócios envolvendo empresário que teve o nome cogitado para campanha de prefeito em Trindade com paranaenses e padre Robson

Atualizada às 22h35 O aumento patrimonial aparentemente incompatível com a renda declarada de um dono de rede de postos de combustíveis em Trindade na época em que o nome dele aparece envolvido com o do padre Robson de Oliveira Pereira e com as negociações envolvendo empresários paranaenses e a Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe) é investigado pelo Grupo d...