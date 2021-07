Cidades MP-GO aponta aumento da violência policial e falará com Caiado Procurador Aylton Vechi disse que é preciso analisar abuso de autoridade e agressões de forma profunda, reavaliando a formação da polícia. Espancamento de advogado começou após gravação

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) irá se reunir com as autoridades de Goiás para articular mudanças que podem ser feitas nas corporações policiais em prol da diminuição da violência policial. “Precisamos, juntos, fazer uma avaliação desse cenário”, aponta Aylton Vechi, procurador-geral de Justiça de Goiás. Em menos de dois meses, três episódios de a...