Vida Urbana MP entra com representação contra militar de Goiás por campanha ilegal para Bolsonaro Vídeo que viralizou nas redes sociais em outubro do ano passado mostra uma tropa de militares gritando palavras de ordem em favor do então candidato a presidente

