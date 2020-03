As medidas de restrição de entrada em municípios goianos como modo de conter a disseminação do novo coronavírus (Covid-19) é ilegal no entendimento do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). Um modelo de recomendação foi realizado após reunião com entidades representativas dos municípios para que os promotores de cada comarca pudessem repassar aos prefeitos, de modo que a medida não se alastrasse em outras cidades. Além disso, nas prefeituras em que decretos já foram editados e estão em cumprimento haverá uma conversa entre promotores e prefeitos para que as ações sejam revogadas.

A recomendação foi feita pela área de atuação da Saúde, coordenada pela promotora Karina D´Abruzzo, e do Patrimônio Público, com a coordenação da promotora Fabiana Zamalloa, sob o entendimento de que a medida fere o direito de ir e vir das pessoas. “Tomamos o conhecimento das situações há dois dias e vimos que a situação passou a se repetir, então entramos em contato com a Federação Goiana dos Municípios (FGM) e Associação Goiana dos Municípios (AGM) para esclarecer os limites das medidas de contenção. Os municípios não têm competência para isso, que extravasa o interesse dos municípios”, considera Fabiana.

A promotora do Patrimônio Público explica que a saúde é uma área coordenada e que possui uma hierarquia, começando pela União, passando ao Estado e então aos municípios. “A lei até possibilita que se crie barreiras sanitárias, mas apenas após um parecer técnico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).” Fabiana ressalta que a agência editou na segunda-feira (23) uma Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) que passa esta responsabilidade para a Vigilância Sanitária estadual, mas que continua a prevalecer a necessidade de um parecer técnico.

A ideia é que o levantamento técnico demonstre que as barreiras sanitárias são necessárias e eficazes para o combate à pandemia. “No caso, com as restrições tomadas pelas cidades, de impedir o ir e vir de algumas pessoas apenas, não há medida de impedimento da proliferação da doença, porque um morador local pode transitar e ser contaminado”, considera Fabiana. A promotora explica que isso vale tanto para o bloqueio total quanto para as barreiras sanitárias, em que equipes médicas monitoram a entrada e saída de pessoas com a realização de exames e levantamento de dados.

STF

Na tarde desta terça-feira (24), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, decidiu, em caráter liminar, que Estados e municípios também possuem competência para impor restrições em razão do combate à Covid-19. A decisão se deu após uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) proposta pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) questionando a Medida Provisória 926, editada pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 20, em que a União considera que as medidas devem estar centralizadas a ela. Há entendimento de que, com isso, Estados e municípios estejam legalmente aptos a restringirem a locomoção das pessoas em suas divisas.

Para a promotora Fabiana Zamalloa, no entanto, a liminar concedida pelo ministro do STF, não modifica o entendimento do MP-GO sobre a ilegalidade dos municípios em colocar restrições às suas entradas. “O ministro apenas enfatizou que não afasta a concordância em ter as competências, nos limites das competências da lei. O que ele diz é que existe a competência concorrente e que, no caso da saúde, é de todos os entes, mas fica a questão hierárquica e a necessidade de se ter critérios sanitários técnicos”, diz.

Presidente da FGM, o prefeito Haroldo Naves, de Campos Verdes, que esteve em reunião com o MP-GO para discutir a decisão dos municípios em estabelecer barreiras e bloqueios nas divisas, afirma que, mesmo com a decisão de Mello, a recomendação do MP continua valendo. A ideia de Naves é que não se pode impedir o ir e vir das pessoas, mas que deve-se fazer as barreiras sanitárias.

FGM vai pedir fim do bloqueio

A Federação Goiana dos Municípios (FGM) entende que os bloqueios feitos pelas prefeituras goianas com o objetivo de impedir a entrada de pessoas em determinadas cidades ferem, de fato, o direito de ir e vir resguardado pela Constituição Federal e vai recomendar que as prefeituras acatem o entendimento do Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO). No entanto, o presidente da entidade, Haroldo Naves, prefeito de Campos Verdes, acredita que a instalação de barreiras sanitárias para verificar as condições dos visitantes e catalogar de onde eles vieram e o que farão na cidade é uma necessidade neste momento. “Há falta de consciência das pessoas, principalmente das cidades do Centro, que estão fazendo das cidades do interior colônias de férias. Estão vindo em grupo para passarem férias e não para ficarem em isolamento”, conta Naves. Ele reforça que não se pode proibir a entrada de visitantes, nem mesmo pela placa dos veículos, mas se informar sobre eles e, se entender como necessário, pode impor a quarentena e realizar os exames da Covid-19.

Naves relata que desde o decreto estadual que impôs medidas restritivas de funcionamento nas atividades trabalhistas e suspensão nas atividades escolares, muitas pessoas de cidades da região metropolitana de Goiânia, Anápolis, Rio Verde e de outros Estados, têm viajado para cidades menores em grupos grandes de amigos ou familiares para passar temporadas e realizarem festas. “As cidades pequenas não possuem estrutura de saúde para atender esta quantidade de gente de fora no caso do coronavírus chegar, então tem de conscientizar sobre isso.”