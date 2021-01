Cidades MP duela com defesa do padre Robson sobre situação de processo Idas e vindas em processo sobre suposto desvio na Afipe fez com que partes discutissem sobre a real situação do caso. Ministério Público diz que vai recorrer ao STJ

Uma decisão na semana passada do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), Walter Carlos Lemes, fez com que a defesa do padre Robson de Oliveira Pereira e o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) travassem uma guerra de versões sobre como está o processo de investigação contra o religioso, suspeito de ter desviado recursos oriundos de doações para...