O personal trainer Murilo de Morais, de 33 anos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), nesta quinta-feira (3), por tentativa de homicídio contra a namorada Fabrícia Silva Guimarães, de 33 anos. O crime aconteceu no dia 28 de agosto de 2019, quando ele foi flagrado por câmeras de segurança e por um policial civil agredindo a mulher.

As imagens mostram Morais empurrando e dando chutes, murros e pontapés na namorada. Um policial civil que passava pelo local interveio e precisou apontar a arma para o rapaz para que ele parasse com as agressões. Foi o policial quem prendeu o agressor em flagrante.

De acordo com o MP-GO, o crime foi cometido de forma cruel e não deu à vítima chance de defesa, configurando violência doméstica e familiar. O caso está sendo analisado pelo juiz Jesseir Coelho de Alcântara, que negou a soltura do acusado e converteu a prisão de flagrante para preventiva. O promotor responsável pela denúncia preferiu não se pronunciar.

O POPULAR não conseguiu localizar a defesa de Murilo de Morais. (Mariana Carneiro, estagiária do GJC em convênio com a UFG)