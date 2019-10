Cidades MP denuncia homem apontado como autor de latrocínio contra idosa de 72 anos, em Aparecida de Goiânia Vítima foi atacada a facadas e degolada quando alimentava animais em um galinheiro, em 14 de setembro. Acusado teria roubado carro da mulher e fugido

Apontado como o responsável por roubar e assassinar Aldacina Alves Pimentel, de 72 anos, em Aparecida de Goiânia, no mês passado, Flenes Soares Gomes foi denunciado por latrocínio pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). O crime ocorreu em 14 de setembro, quando o acusado foi até a chácara em que viva Dalva, como era conhecida, localizada no Setor Parque d...