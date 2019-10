Cidades MP denuncia 32 por fraudes de R$ 500 milhões no Fies e venda de vagas de Medicina Acusação foi apresentada no âmbito da Operação Vagatomia, que no dia 3 de setembro prendeu o reitor da instituição de ensino e seu filho; segundo a Procuradoria, além dos donos da universidade, funcionários e assessores educacionais estão sob suspeita de participarem do esquema

O Ministério Público Federal denunciou 32 pessoas por participarem de uma organização criminosa que vendia vagas no curso de Medicina da Universidade Brasil, em Fernandópolis, no interior de São Paulo, e praticava fraudes envolvendo a concessão do Fies. Segundo o Ministério Público Federal, o custeio indevido de mensalidades causou prejuízos que podem chegar a R$ 500 m...