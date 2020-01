Cidades MP denuncia 16 pessoas por homicídio doloso por tragédia de Brumadinho Entre denunciados estão funcionários da Vale e da TUV SUD

O Ministério Publico de Minas Gerais (MPMG) denunciou hoje (21) o ex-presidente da Vale, Fabio Schvartsman, e mais dez funcionários da mineradora pelo rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, no ano passado. De acordo com o MP, os denunciados devem responder na Justiça pelo crime de homicídio doloso, quando há intenção de matar, porque teriam r...