Cidades MP de Goiás oferece denúncia contra sogro e mais cinco suspeitos de matar pecuarista Foram denunciados Cacildo Barbosa do Amaral, Gary Francisco Marques, Leonardo de Freitas Pereira, José Maria de Bastos, Fabiano Alves Cardoso e Manoel Mendes de Oliveira

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) ofereceu denúncia contra os seis suspeitos envolvidos na morte do pecuarista Agno Rainere, de 42 anos, em São Miguel do Araguaia. A denúncia tem as qualificadoras de crime mediante pagamento, por motivo fútil e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O crime ocorreu no dia 30 de setembro, na porta da loj...