O subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Jurídicos de Goiás, Marcelo André de Azevedo, emitiu parecer favorável à suspensão da liminar que devolveu a regulação dos hospitais estaduais à Prefeitura de Goiânia. A medida atende recurso do Governo de Goiás.

A transferência da regulação dos leitos estaduais da capital da Secretaria de Saúde de Goiânia para a Secretaria de Estado da Saúde foi decidida pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB), em setembro. A mudança entraria em vigor em outubro.

A CIB entende que pacientes que moram em Goiânia são privilegiados na distribuição dos leitos de internação que estão na capital, em unidades como os hospitais de Urgência Dr. Valdomiro Cruz (Hugo) e Governador Otávio Lage (Hugol).

A Prefeitura de Goiânia, contudo, reverteu a decisão da CIB por meio de uma liminar concedida pela 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia. Em um primeiro recurso, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), desembargador Carlos Alberto de França, indeferiu o pedido do Estado.

Como o caso segue em julgamento, o Ministério Público estadual foi ouvido e manifestou-se favoravelmente ao pedido de contracautela do Estado.