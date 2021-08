Cidades MP cobra que Saneago liste cidades com risco de racionamento de água em Goiás Concessionária terá que detalhar ações para evitar o desabastecimento das cidades

Atualizada às 12h17. O Ministério Público de Goiás enviou um ofício à Saneago, nesta terça-feira (24), cobrando informações sobre as cidades goianas com maior risco de sofrerem desabastecimento de água. No documento, a concessionária tem 10 dias para responder e o prazo começou a contar nesta quarta-feira (25). A Saneago terá que detalhar ao MP ações para...