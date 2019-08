Cidades MP cobra mais fiscalização na bacia do Rio Meia Ponte Órgão afirma que objetivo é que poder público tome medidas para evitar racionamento

A subprocuradora-geral de Justiça para Assuntos Institucionais do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), Laura Bueno, afirma que o órgão tem observado que a vazão da Bacia do Meia Ponte está cada vez mais baixa. “Há um risco de desabastecimento da capital, da região metropolitana. Então o MP tem chamado os atores, as secretarias e os órgãos envolvidos nesta questão d...