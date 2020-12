Cidades MP apura denúncia de tortura em presídio de Formosa Tiros de bala de borracha à queima-roupa, pauladas e até cuspida na boca dos presos estão entre as agressões relatadas por detentos. Corregedoria também investiga

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) investiga denúncias de tortura e maus-tratos no Presídio Estadual de Formosa, no Entorno do Distrito Federal (DF). O procedimento investigativo inclui oito denúncias relatadas entre o segundo semestre de 2019 e 2020. Também são apurados descumprimentos da Lei de Execução Penal (LEP) dentro da unidade. Além de agressões físicas, os pre...