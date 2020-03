Com informações da CBN Goiânia

O movimento nas ruas da Grande Goiânia aumentou consideravelmente na manhã dessa sexta-feira. Avenidas como a T-63, no setor Bueno, que estiveram completamente vazias nos últimos dias, registraram fluxo intenso de veículos em circulação já no começo da manhã.

Os terminais de ônibus do transporte coletivo Veiga Jardim, Novo Mundo e Isidória também tiveram aglomeração de pessoas. Ainda assim, o boletim diário emitido pela Red Mob Consórcio aponta queda no numero de validação e viagens ao longo da quinta feira. A queda foi de 84,26 %. Sendo 82 mil e 89 validações de passagens. A baixa, segundo a Red Mob, se deve ao período de quarentena para evitar disseminação do coronavírus.