Movimento na Rua do Lazer, em Goiânia, virá, mas não do dia para noite, diz titular da Seplanh

O titular da Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação de Goiânia (Seplanh), Henrique Alves, diz acreditar que o movimento na Rua do Lazer, calçadão localizado entre a Rua 3 e a Avenida Anhanguera, no Centro de Goiânia, deve estar consolidado após pelo menos um ano depois da entrega da sua revitalização, ocorrida no dia 19 de outubro. Ele comenta que é preciso t...