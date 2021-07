Cidades Movimento de usuários cresce no transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia Acréscimo de pessoas utilizando ônibus pode estar associado às flexibilizações. Cenário com muitos casos, internações e óbitos preocupa especialistas

Mesmo operando com metade do que era comum antes da pandemia, o transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia apresenta aumento gradativo do número de usuários desde março, quando houve implantação do embarque prioritário para trabalhadores, suspenso nesta semana. A situação é vista com preocupação por especialistas por conta da demora na ampliação da cobertura va...