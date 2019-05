Cidades Movimentação de talude em Barão de Cocais acelera e atinge até 20 cm, diz ANM O receio das autoridades é que o rompimento possa atingir a barragem sul superior, 1,5 quilômetro abaixo da contenção do talude norte; a barragem da mineradora está localizada a 100 quilômetros de Belo Horizonte

A Defesa Civil continua monitorando a movimentação do talude norte da mina de Gongo Soco, da mineradora Vale, em Barão de Cocais (MG), a 100 quilômetros de Belo Horizonte. A previsão da Agência Nacional de Mineração (ANM) era de que o rompimento ocorreria até ontem, sábado, dia 25. De acordo com Juvenal Caldeira, secretário municipal do Desenvolvimento Econômico da cid...