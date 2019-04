Vida Urbana Mourão compara cadeia a masmorra e 'colônia' do crime "Com as pessoas vivendo amontoadas em favela, sem acesso a água, a luz, com o traficante colocando a televisão a cabo para eles, nós não vamos resolver o problema. Temos de agir de forma vigorosa na área social", afirmou Mourão

O vice-presidente do Brasil, general Hamilton Mourão, defendeu que o governo tenha um trabalho "persistente" na área social para resolver a criminalidade do País. Caso contrário, disse Mourão, o governo vai "enxugar gelo", mesmo com bons trabalhos na polícia. Ele ainda comparou as prisões a "masmorras" e "colônias" do crime. "Com as pessoas vivendo amontoadas em favela, ...