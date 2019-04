Vida Urbana Motoristas terceirizados do transporte escolar paralisam atividades em Itaberaí Grupo alega que estão com os pagamentos atrasados; cerca de 200 alunos não foram transportados nesta segunda-feira (22)

Os motoristas terceirizados do transporte escolar de Itaberaí, na região central do Estado, paralisaram as atividades nesta segunda-feira (22). Os 39 profissionais alegam que estão com os pagamentos atrasados. Aproximadamente 200 alunos foram prejudicados pela paralisação. Um dos representantes dos motoristas, Eurico Rosa Neto, explicou que os profissionais foram ...