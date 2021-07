Cidades Motoristas tentam se adaptar às mudanças no Centro de Goiânia Circulação foi tumultuada pela manhã, mas no meio da tarde situação era considerada normal. Secretário orienta o uso de aplicativos para evitar pontos de transtorno

O primeiro dia útil de mudanças no trânsito do entorno da Praça Cívica teve avaliação geral positiva de motoristas e comerciantes da região. Apesar do registro de pontos de congestionamento pela manhã, o movimento ficou tranquilo no resto do dia. Com alterações diretas em 12 vias, o principal desafio para os motoristas está sendo o de adaptação às novas rotas. As ...