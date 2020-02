Cidades Motoristas relatam problemas causados por buracos nas ruas da Grande Goiânia

A reportagem do POPULAR percorreu um trecho de 23 quilômetros (km) na tarde de ontem, passando por 14 bairros de Goiânia e parte da divisa com Aparecida. Somente nesse trajeto a equipe localizou 106 buracos. A maior parte das falhas no asfalto foi encontrada no percursos de ida do Setor Serrinha até o Bairro Garavelo B, onde 83 buracos dificultavam a vida dos motoristas....