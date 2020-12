Cidades Motoristas rebatem declarações de diretor do Sindicoletivo que chamou paralisação de farsa Profissionais afirmam que não contam com o apoio de nenhuma empresa ou sindicato: "A causa é da categoria"

Motoristas de concessionárias do transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia divulgaram vídeo na tarde deste sábado (19) rebatendo as declarações do diretor financeiro do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo (Sindicoletivo), Carlos Alberto dos Santos, segundo quem a paralisação de hoje da categoria seria uma “farsa”. No vídeo, um motorista identificado como Toni, que pertenceria aos quadros da Rápido Araguaia, diz que o movimento não tem o apoio de empre...