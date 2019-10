Cidades Motoristas por aplicativos são convocados para realizar vistoria de veículos em Aparecida O prazo para vistoria é de 60 dias a contar da data de publicação da Portaria 19/2019; são disponibilizadas 50 vistorias diárias feitas por agendamento via WhatsApp

A Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito de Aparecida de Goiânia (SMTA) promove a regulamentação do serviço de transporte de passageiros por aplicativo. O foco é garantir à regularidade do transporte e evitar punições as empresas e motoristas associados por descumprimento à legislação municipal. Publicada em 10 de setembro deste ano, a portaria 19/2019 da Lei...