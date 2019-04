Vida Urbana Motoristas ignoram sinalização em desvio de obra de trincheira em Goiânia Carros circulam em local onde há intervenção que integra o BRT Norte-Sul, no cruzamento da Rua 90 com a Avenida 136. SMT diz que tem autuado infratores

Apesar de sinalizado com placas e blocos de concreto, o trecho das obras do corredor exclusivo de transporte coletivo BRT Norte-Sul, no segmento entre a Praça do Cruzeiro e a Rua 90, tem sido local para a prática de imprudências por parte de motoristas que ignoram as orientações para o trânsito. Muitos furam os bloqueios e até invadem o canteiro de serviços em busca de ata...