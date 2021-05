Cidades Motoristas encerram paralisação do transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia A retomada plena das atividades ocorre após acordo firmado entre SindColetivo, SET e Metrobus na Justiça do Trabalho

Motoristas do transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia retomaram as atividades na tarde desta terça-feira (11). Durante a madrugada, a categoria havia iniciado uma paralisação com reivindicações como o retorno do pagamento do anuênio de 3% e a vacinação da categoria contra Covid-19. Durante o dia, apenas 20% da frota circulou. A retomada plena das ativi...