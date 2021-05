Cidades Motoristas embriagados podem ter de ressarcir o SUS por gastos com vítimas Dados do Ministério da Saúde apontam que acidentes de trânsito representam 2º maior tipo de atendimento em hospitais públicos do País

Motoristas embriagados ou sob efeitos de outras substâncias psicoativas que se envolverem em acidentes de trânsito poderão ser obrigados a ressarcir as despesas com assistência hospitalar das vítimas ao Sistema Único de Saúde (SUS). A medida faz parte de dois projetos de lei que podem seguir para a sanção presidencial nos próximos meses. Um dos textos é do Senado, o P...