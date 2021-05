Atualizada às 8h16.

Motoristas do transporte coletivo realizam desde a madrugada desta terça-feira (11) uma paralisação das atividades. Entre as reivindicações da categoria estão à vacinação contra a Covid-19 e reajuste salarial. O anúncio da paralisação foi feito por meio de vídeo no último dia 7. Equipes da Polícia Militar (PM) estão nas garagens acompanhando a movimentação.

Em nota, a RedeMob Consórcio informa que a RMTC opera normalmente neste manhã com exceção para a Metrobus que está com apenas 20% da sua frota rodando no Eixo Anhanguera.

Na noite desta segunda-feira (11), o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo (SET) da região Metropolitana de Goiânia entrou com um pedido de liminar contra a paralisação dos motoristas.

Na decisão, o desembargador plantonista do Trabalho Mário Sérgio Bottazo entendeu a paralisação como abusiva e deferiu “defiro a tutela de urgência requerida para determinar ao sindicato requerido que se abstenha de deflagrar a greve prevista para o dia 11.”

O magistrado também estipulou multa diária no valor de R$ 10 mil em caso de descumprimento da determinação.

O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo de Goiânia e Região Metropolitana (Sindcoletivo), por meio de nota, informou que uma audiência está marcada para às 9h desta terça no Tribunal Regional do Trabalho e após isso a categoria deve decidir pela continuação ou não da paralisação.