Atualizada às 10h23.

Motoristas do transporte coletivo suspenderam as atividades, nesta sexta-feira (9), em Goiânia. Os trabalhadores protestam na porta da Metrobus, na Vila Regina, na saída para Trindade, na capital, e os 120 veículos do Eixo Anhanguera estão parados na garagem. A principal reivindicação da categoria é a vacinação dos motoristas na ativa contra a Covid-19.

Segundo o presidente do Sindicato Intermunicipal de Trabalhadores no Transporte Coletivo Urbano de Goiânia (Sindicoletivo), Sérgio Reis, dos 3.5 mil motoristas, 300 já se contaminaram, sendo 26 morreram e 18 estão entubados por causa da doença. No entanto, outras pautas trabalhistas também devem ser acrescentadas às demandas. Nesta manhã, a reportagem esteve no Terminal Praça da Bíblia e o movimento no local é intenso.

Em nota, o RedeMob Consórcio informa que apenas as linhas do Eixo Anhanguera amanheceram paradas em virtude da greve dos motoristas da Metrobus. De acordo com o comunicado, as demais linhas do sistema Metropolitano de Transporte Coletivo estão funcionando normalmente.

Por meio de nota, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) informou que “a paralisação de motoristas deflagrada nesta sexta-feira (09) tem apelo legítimo e espera que a categoria possa ser incluída no cronograma do Plano Nacional de Imunização- PNI, o mais rápido.”

O comunicado informa ainda que “tem trabalhado com os gestores públicos ações para mitigar os impactos da pandemia no sistema de transporte, seja em relação aos trabalhadores ou usuários, incluindo-se a exigência de medidas sanitárias mais rígidas pelas concessionárias, priorização de embarque dos trabalhadores em serviços essenciais, otimização dos horários de embarque fora dos períodos prioritários e álcool em gel nos terminais.”

Reunião

O presidente do Sindicoletivo informou que a categoria aguarda, na porta da Metrobus, a chegada do presidente da empresa e do secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino, para uma reunião.

Por meio de nota, a Metrobus informou que está dialogando com os representantes do Sindicato para que as atividades sejam normalizadas o mais rápido possível. O comunicado informa ainda que “desde o início da pandemia vem tomando todas medidas para conter o avanço da Covid-19 entre os seus colaboradores, como o fornecimento de máscaras, aferição de temperatura e higienização constante dos ônibus e dos ambientes de trabalho.”

Ainda de acordo com a nota, os trabalhadores do transporte coletivo, conforme mencionado pelo governador Ronaldo Caiado, devem ser incluídos nas próximas etapas da vacinação.

A reportagem entrou em contato com a SES e aguarda um retorno sobre esse encontro.